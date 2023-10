La Wallonie franchit un nouveau pas vers la neutralité carbone

Après l'adoption de son Plan Air Climat Energie (PACE), le gouvernement wallon a approuvé en 3e lecture, jeudi, le décret neutralité carbone qui constitue un nouveau jalon vers la neutralité carbone en Wallonie à l'horizon 2050 et permet de soutenir juridiquement des mesures financées dans le cadre du plan de relance européen.

'Ce texte a pour triple objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 au plus tard tout en effectuant une transition juste et socialement équitable, de prendre les mesures d'adaptation nécessaires afin d'améliorer la résilience de la Région par rapport aux dérèglements climatiques et de contribuer au financement climatique international", commente, dans un communiqué, le ministre régional du Climat, Philippe Henry.

Le décret prévoit notamment la mise à jour du processus d'élaboration et de gouvernance du PACE en s'alignant sur les obligations européennes; la participation des experts et des citoyens pour aiguiller les décisions du gouvernement wallon - un processus de participation citoyenne sera rendu obligatoire dans le cadre du PACE - ainsi que le soutien à la mise en œuvre de politiques concrètes, qu'elles soient liées à des initiatives locales ou à des entreprises désireuses de fortement limiter leur empreinte carbone.