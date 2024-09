L'accord de coalition veut rendre la Flandre "chaleureuse et prospère"

L'accord de coalition conclu dans la nuit de vendredi à samedi par la N-VA, Vooruit et le CD&V en vue de former un gouvernement flamand s'intitule "Travailler ensemble à une Flandre chaleureuse et prospère". Il s'agit non pas d'un slogan, selon le texte introductif de ce document de 203 pages, mais bien d'"une promesse qui prend forme dans cet accord de coalition".