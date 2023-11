L'alliance de l'opposition pour la présidentielle taïwanaise capote en direct à la T.V.

Vendredi, le candidat du Kuomintang, Hou Yu-ih, et celui du TPP, Ko Wen-je, ont donc enregistré séparément leurs candidatures, avec des candidats à la vice-présidence issus des rangs de leurs formations respectives.

Le fondateur du géant des technologies Foxconn, le milliardaire Terry Gou, qui avait initialement exprimé l'intention de se présenter, y a finalement renoncé tout en appelant sur sa page Facebook à une "transition du pouvoir politique".

La période précédant le scrutin du 13 janvier sur l'île est suivie de près, principalement à Pékin et à Washington, car elle pourrait être déterminante pour l'avenir des relations entre Taïwan et une Chine de plus en plus belliqueuse.