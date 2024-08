L'alliance MR-Engagés portée par Hadja Lahbib à Schaerbeek

L'alliance du MR et des Engagés dans cette commune bruxelloise se traduit par une liste commune composée de candidats issus des deux partis, dont Hadja Lahbib, cheffe de la diplomatie et ancienne présentatrice du journal parlé de la RTBF, en tête. L'actuel conseiller communal à Schaerbeek, et président des Engagés dans la commune, Cédric Mahieu, la suit.

"Après avoir rencontré de nombreux habitants, après avoir réfléchi à un programme commun avec Les Engagés, cette alliance est devenue une évidence. Nos convergences sont nombreuses, ensemble nos idées s'enrichissent et nous permettent d'être plus forts", explique Hadja Lahbib. Elle assure que les candidats de la liste de centre droit entendent se mettre au service des habitants "avec un projet clair qui répond à leurs attentes : une sécurité et une propreté renforcées, une politique de mobilité qui tient compte des besoins de l'ensemble des usagers, et une vie sociale enrichie".