Lancement d'une étude stratégique en vue d'un réaménagement de l'avenue Louise à Bruxelles

"Alors qu'elle a été dessinée pour être les 'Champs-Élysées' de Bruxelles, aujourd'hui, l'avenue Louise est principalement destinée à faire passer la circulation automobile. Nous voulons restaurer l'erreur historique des années 1950 et 1960 et refaire de l'avenue Louise un lieu commercial, agréable et un boulevard vivable: plus vert, plus sûr, plus calme, si possible avec moins de trémies de tunnel, avec de vraies rues cyclables renforcées par des filtres de circulation,...", a commenté la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), citée dans le communiqué de l'opérateur bruxellois.

Le masterplan en gestation a comme objectif de dégager de l'espace pour permettre le développement de la fonction de séjour de l'avenue, en cohérence avec les fonctions riveraines et en mettant à profit les articulations de l'avenue avec les espaces limitrophes (place Stéphanie, Jardins du Roi, abbaye de la Cambre, bois de la Cambre).