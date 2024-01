L'ASBL Sigedis simplifie le paiement de la pension complémentaire

Pour remédier à cela, l'ASBL a, entre autres, décidé de mieux informer les citoyens quant à leurs droits et de fournir aux assureurs et fonds de pension "des mises à jour pertinentes sur leurs affiliés".

"Le travail que nous avons effectué avec Sigedis facilite la vie des citoyens et leur permet de demander le paiement correct de leur pension complémentaire, sans paperasserie inutile", s'est félicitée la ministre des Pensions, Karine Lalieux.

Sigedis a en outre mis un nouvel outil en ligne à disposition des assureurs et fonds de pension pour que les bénéficiaires soient payés plus rapidement en cas de décès de l'assuré. "Il s'agit des catégories les plus fréquentes dans les clauses bénéficiaires, telles que le partenaire, les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, ou les frères et sœurs", est-il précisé dans le communiqué.

Pour remédier aux "droits oubliés", l'ASBL contactera dans le courant de l'année les personnes dont la pension n'a pas encore été versée dans les six mois suivant leur pension légale, malgré les simplifications et informations partagées.