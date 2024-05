L'ASBL Utsopi salue la nouvelle loi sur le statut des travailleurs du sexe

L'union belge des travailleurs et travailleuses du sexe (Utsopi) se félicite de l'adoption par le parlement fédéral de la nouvelle loi sur le statut des travailleurs du sexe (TDS). Une "étape nécessaire", réagit l'ASBL vendredi dans un communiqué, même si à ses yeux "le travail n'est pas terminé".

Le projet de loi a été élaboré pendant deux ans par les cabinets du travail, de la santé et de la justice. Au cours du processus, Utsopi et les organisations de soutien Violett et Espace P ont été consultées à plusieurs reprises, salue Utsopi.

Jugée nécessaire par les associations de terrain, "cette loi marque une nouvelle étape dans la lutte pour l'égalité des droits des travailleurs du sexe", estime l'ASBL. Dans le même temps, elle souligne que les dispositions actuelles doivent profiter "à tous les TDS" et met en garde pour qu''"elles ne se transforment pas en une chasse aux plus vulnérables".

Parmi les défis qui pèsent encore sur le secteur, Utsopi souligne que des efforts restent à fournir en matière de protection des TDS sans papiers et de sensibilisation afin que les TDS reconnaissent les situations d'exploitation et sachent vers qui se tourner.