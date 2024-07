Le candidat démocrate sera connu au plus tard le 7 août

Le nouveau candidat du parti démocrate à l'élection présidentielle américaine sera connu au plus tard le 7 août, avant la convention de la formation, a annoncé lundi soir le président exécutif des démocrates, Jaime Harrison.

Dimanche, le président Joe Biden a suspendu sa campagne de réélection et a fait part de son appui à sa vice-présidente Kamala Harris comme candidate à la course à la Maison Blanche. Elle doit encore être officiellement élue par les délégués, mais avec le soutien de la plupart des dirigeants du parti, il est quasi acquis. Le processus de sélection d'un nouveau candidat sera "ouvert et équitable", selon M. Harrison.

La première femme vice-présidente de l'histoire des Etats-Unis se pose d'ores et déjà comme candidate en prononçant un premier discours de campagne lundi. Elle a attaqué frontalement le républicain Donald Trump, qu'elle a qualifie de "prédateur" et d'"escroc", promettant de le battre pour l'élection de novembre. Elle a aussi promis de placer le droit à l'avortement au coeur de sa stratégie électorale.