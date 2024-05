Le fédéral débloque 11 millions d'euros pour des projets pilotes 5G dans les entreprises

"En moyenne, 81% des Européens peuvent surfer sur leur mobile via la 5G. Mais, selon les opérateurs, ce chiffre est de 60% en Belgique", relève la ministre.

Le nouvel appel à projets s'adresse spécifiquement aux entreprises, à la police, aux pompiers, aux hôpitaux, etc. "Il n'existe pas de chiffres disponibles sur l'utilisation de la 5G dans le milieu professionnel. Mais nous savons que la Belgique a lancé les enchères 5G plus tard et a donc pris du retard", constate la ministre écologiste.

Selon Petra De Sutter, les bénéfices de la 5G sont nombreux. "C'est plus fiable, plus efficace, plus sûr, de nombreux appareils peuvent fonctionner simultanément et à une vitesse plus élevée. De plus, la 5G stimule une économie durable, car des processus efficaces et fiables auront un effet bénéfique sur la consommation d'énergie et des matières premières."