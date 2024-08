Le futur gouvernement flamand doit instaurer un embargo sur les armes, plaide le 11.11.11

"Le nouveau gouvernement flamand doit instaurer un embargo sur les armes à Gaza et en Cisjordanie", estime vendredi le 11.11.11, coupole des ONG en Flandre. "L'armée israélienne y commet des crimes de guerre et contre l'humanité."

"Ces attaques s'inscrivent dans un schéma selon lequel l'armée israélienne continue de tirer sur des cibles civiles. Des camps de réfugiés, des écoles de l'Onu, des hôpitaux et des 'zones sûres' sont attaquées par l'armée", poursuit M. Staes.

Tsahal a encore bombardé une école accueillant des Palestiniens déplacés mercredi, dans la ville de Deir al-Balah. "Cette attaque fait, selon les Nations unies, partie d'un plan d'attaques d'Israël contre les écoles à Gaza", rapporte Willem Staes, du 11.11.11. En parallèle, Tsahal a lancé une offensive militaire contre Jénine, Tulkarem et Tubas (en Cisjordanie occupée).

Selon le 11.11.11, le gouvernement flamand doit suivre depuis 2006 une ligne de conduite particulière concernant son commerce d'armes avec Israël. Il lui est notamment interdit de fournir ou permettre le transit d'armes qui sont susceptibles d'augmenter la capacité d'attaque de l'armée. Cependant, des recherches récentes démontrent qu'il existe de nombreuses lacunes dans la pratique, affirme la coupole des ONG. "Entre novembre 2022 et juillet 2023, au moins 246 tonnes de munitions à destination d'Israël ont notamment transité par le port d'Anvers", dénonce Willem Staes.

La Belgique, et donc la Flandre, est signataire du Traité sur le commerce des armes (TCA) de l'Onu qui interdit l'exportation et le transit d'armes destinées à commettre un génocide ou des attaques dirigées vers des civils ou des cibles civiles. Le 11.11.11 appelle le prochain gouvernement flamand à renforcer les lignes de conduite politique existantes pour respecter un embargo total sur les exportations, le transit et le transfert de matériel militaire à toutes les parties belligérantes qui violent le droit international dans ce conflit.