Le grand retour des coalitions possibles, un ministre qui brosse le parlement et de la musique bien utile: voici notre Carnet de Campagne n°32

Cette semaine est marquée par le grand retour des coalitions possibles et cette déclaration d'amour entre le MR et le Cd&V, les sociaux-chrétiens flamands, par un ministre écolo qui brosse le parlement pour un débat électoral et enfin une mise en garde ! Méfiez-vous des musiques sur les vidéos politiques des réseaux sociaux. Les élections approchent. Nous voterons dans 42 jours.

Carnet de campagne épisode 32 ! Et on commence tout de suite avec le point coalition possible de la semaine. Il y a celle de la réforme du décret paysage PS-Ecolo-PTB. Une majorité alternative pointée par le Mouvement Réformateur, qui dérange à la fois les rouges et les verts.

Pour Diana Nikolic, cheffe de groupe MR au parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles, il s'agit d'une "majorité alternative PS-Ecolo avec l’appoint des communistes du PTB", destinée à faire passer "des textes que nous trouvons mauvais".