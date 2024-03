Le ministre Vandenbroucke débloque 55 millions d'euros pour les médecins généralistes

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a annoncé dimanche sur VTM un investissement de 55 millions d'euros dans un ensemble de mesures pour soutenir les généralistes et les cabinets de médecine générale.

Les généralistes pourront ainsi se faire assister plus facilement par du personnel de soutien. Les jeunes généralistes en formation pourront bénéficier d'incitants à l'installation dans des régions où il manque de médecins. Le médecin généraliste sera davantage soutenu pour le suivi des patients chroniques et pour les gardes. Enfin, les moyens serviront aussi à mieux armer les médecins généralistes pour aider les patients souffrant de problèmes mentaux via une collaboration accrue avec les psychologues de première ligne.

Les mesures seront examinées lundi par le Comité de l'assurance de l'INAMI, où siègent les prestataires de soins et les mutualités.