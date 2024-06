Le monde de l'entreprise ouvre le bal des concertations avec le duo Bouchez-Prévot

Les présidents du MR et des Engagés, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, ont entamé lundi matin, au parlement wallon, les discussions avec des représentants de la société civile et "des acteurs de terrain qui font bouger la Wallonie". Une vingtaine de représentants du monde de l'entreprise ont ouvert le bal.

"Ils nous ont expliqué ce qu'ils attendent de nous, en insistant sur une vision cohérente et le nécessaire consensus sur l'efficience. De notre côté, nous avons pointé l'importance d'une politique différenciée entre les PME et les grandes entreprises. Nous avons également abordé la question du statut social des indépendants et de leur pension", a-t-il ajouté.

"Nous avons besoin d'un cap clair car ce qui nuit le plus aux entreprises, c'est l'imprévisibilité", a pour sa part affirmé Cécile Neven, l'administratrice déléguée d'Akt for Wallonia, la toute nouvelle alliance entre l'Union wallonne des Entreprises et les Chambres de commerce et d'industrie du sud du pays.

"Pour la réunion de ce lundi, on nous avait demandé de mettre l'accent sur une ou deux choses. Nos priorités, c'est l'emploi et la réindustrialisation de la Région. Il faut un redéploiement économique au profit de tout le territoire", a-t-elle poursuivi en estimant "avoir été entendue". "La Wallonie doit se réapproprier la capacité de produire, ce qui nécessite d'identifier les obstacles et de les combattre", a encore dit la responsable.

Après le monde patronal, le tandem Bouchez-Prévot a reçu des représentants des syndicats. La rencontre doit se terminer sur le coup de midi.