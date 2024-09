Le MR veut encore progresser au conseil provincial du Brabant wallon

Le MR du Brabant wallon a présenté lundi soir à Wavre les deux listes qu'il soumettra aux électeurs lors des élections provinciales d'octobre. Au total, 13 bourgmestres, huit échevins et deux actuels députés provinciaux figurent sur ces deux listes. L'objectif du MR BW est de rester la formation la plus forte à la Province, pour mener la réforme des provinces qui a fait l'objet d'un accord entre le MR et les Engagés au niveau régional.

Actuel président du collège provincial et tête de liste pour le district Ouest, Tanguy Stuckens estime que la réforme annoncée est une "reconnaissance" de ce qui est réalisé depuis des années en Brabant wallon, les provinces étant appelées à se replacer dans un rôle de 'supracommunalité', au service des communes. Pour Jean-Paul Wahl, le président du MR Brabant wallon, l'accord conclu à la Région doit être respecté et le MR doit être le plus fort possible en octobre prochain pour que les intérêts des habitants du Brabant wallon, "qui vivent dans une province bien gérée", soient respectés.

La liste pour le district Ouest est emmenée par Tanguy Stuckens, suivi de la députée provinciale Sophie Keymolen. Pierre Huart, le bourgmestre de Nivelles, figure en troisième position. Le bourgmestre de Villers-la-Ville Emmanuel Burton est à la quinzième place, et l'échevine de Braine-l'Alleud Chantal Versmissen-Sollie pousse la liste. Dans le district Est, Christophe Dister, bourgmestre de La Hulpe, est en tête de liste, suivi par la bourgmestre de Lasne Laurence Rotthier, le chef de groupe MR à la province Joseph Tordoir, puis les bourgmestres Anne Masson (Wavre), Jean-Luc Meurice (Jodoigne) et Carole Ghiot (Beauvechain). Le bourgmestre de Perwez, Jordan Godfriau, pousse la liste en 21e position.