Le niveau de gestion épidémiologique pour les infections respiratoires passe en code jaune

Le Risk Management Group (RMG) a validé le code jaune du niveau de menace sanitaire et la décision a été prise de passer en code jaune pour les infections respiratoires, fait savoir vendredi le SPF Santé publique dans un communiqué.

Concrètement, le code jaune correspond à "l'augmentation de la circulation des agents pathogènes respiratoires mais la pression sur les établissements de santé reste encore maîtrisée".

Les mesures recommandées pour l'ensemble de la population restent "le respect des règles d'hygiène de base (se laver régulièrement les mains, ventiler les espaces intérieurs, éternuer dans un mouchoir à usager unique ou dans son coude...) et la vaccination contre le Covid-19 et la grippe, surtout si vous appartenez à un groupe à risque" ou si vous avez plus de 65 ans, précise le RMG.