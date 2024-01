Le nouveau "Park & Ride" du Heysel inauguré lundi par la Région et la Ville de Bruxelles

Un nouveau parking "Park & Ride" a été inauguré lundi matin sur le plateau du Heysel en présence de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt et du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close.

"Convaincre les navetteurs d'emprunter les transports en commun est essentiel si l'on veut réduire l'utilisation de la voiture et les embouteillages dans la capitale", a souligné Elke Van den Brandt (Groen). "Ce nouveau P+R ne pourrait d'ailleurs pas être plus proche d'une station de métro."

Sur ce parking déjà existant de 255 places, 100 places sont désormais réservées pour les abonnés du système Park & Ride (P+R). L'infrastructure, dont l'entrée se fait par l'avenue Impératrice Charlotte, est directement connectée à la station de métro Heysel et facilement accessible via le ring (sortie 8 Wemmel).

S'ajoutant aux huit autres P+R (à savoir ceux du UZ Brussel, Lennik-Erasme, CERIA, Stalle, Delta, Hermann-Debroux, Kraainem et Roodebeek), celui-ci permet désormais aux navetteurs venant du nord de la Belgique de profiter de l'offre de stationnement P+R supplémentaire proposée par la Région bruxelloise, en plus des 50 places ouvertes en décembre 2022 sur le parking de l'UZ Brussel.

"L'idée de ce hub de mobilité - qui allie tram, bus, métro et voiture - consiste à combiner ces différents modes de transports sans simplement les opposer, afin de faciliter l'accès à Bruxelles pour celles et ceux qui viennent chaque jour travailler ici", a expliqué Philippe Close (PS). "En tant que capitale, Bruxelles se doit d'instaurer une dynamique inclusive et tournée vers les autres régions, y compris les navetteurs", a-t-il ajouté.

Accessible du lundi au vendredi de 06h00 à 22h00, le P+R est gratuit sur abonnement uniquement, à condition d'être détenteur d'une carte MOBIB valide associée à un abonnement nominatif à la Stib et de travailler à plus de 2 km du parking.