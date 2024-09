Le Parlement de la FWB fait sa rentrée, avec PS et Ecolo dans les rangs de l'opposition

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait sa rentrée ce jeudi, avec les socialistes et écologistes qui ont basculé dans l'opposition et promettent de remplir ce rôle avec ardeur, face au nouveau gouvernement MR-Engagés. "On nous a parlé d'une coalition bleu azur, là on est plutôt dans le brouillard", a critiqué l'ex-ministre Ecolo Bénédicte Linard jeudi matin sur les ondes de La Première (RTBF). Invité quant à lui sur le plateau de BX1, le chef de groupe socialiste Martin Casier a annoncé le dépôt le même jour d'une proposition visant à étendre la gratuité scolaire à la 4e primaire.

Pour Bénédicte Linard, ce sont "les économies annoncées sans en dire beaucoup plus" qui inquiètent. "J'ai reçu plein de messages d'associations, d'enseignants, du monde culturel...", relaie-t-elle, s'interrogeant sur les domaines et les postes précis où le gouvernement compte couper dans les dépenses. La culture, notamment, ne peut pas être "une variable d'ajustement budgétaire", prévient-elle. Quant aux crèches et à l'école, "quand on fait des économies, on s'attaque aux enfants, aux jeunes, et aux adultes qui les aident à grandir".

Du côté des socialistes, Martin Casier promet d'être "dans une opposition la plus constructive possible". Après les tiraillements de la fin de législature liés à la finançabilité des étudiants dans le supérieur, le PS entend sans attendre mettre les dossiers "enseignement" au menu. "Nous allons déposer aujourd'hui un texte pour étendre la gratuité scolaire à la 4e primaire", là où elle vaut aujourd'hui jusqu'à la 3e, annonce-t-il. La Fédération Wallonie-Bruxelles est pourtant confrontée à un budget limité. "C'est une question de priorité politique", balaie-t-il.