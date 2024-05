Le Premier ministre veut éviter le marchandage politique autour de l'avortement

M. De Croo visitait jeudi un centre IVG à Gand. Il a évoqué avec des membres de la direction du centre la décision radicale à laquelle est confrontée une femme face à l'avortement. Il juge le délai d'attente imposé de 6 jours "inutile" et "incroyablement paternaliste". "Si une femme ne souhaite pas être enceinte et estime qu'elle n'est pas prête à accueillir un enfant, alors c'est très paternaliste de dire: réfléchissez-y encore pendant six jours."

Le sujet n'est pas une condition sine qua non à la participation à un prochain gouvernement, mais il est "très important" pour l'Open Vld, poursuit M. De Croo. "Nous trouvons qu'une femme doit être maîtresse de son propre corps. Si une femme dit qu'elle n'est pas prête pour un enfant, on doit le respecter. Quel avenir va-t-on réserver à cet enfant à partir du moment où sa mère n'est pas prête à la recevoir?"