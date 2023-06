Le programme 'Lait, fruits et légumes à l'école' séduit toujours plus d'écoles wallonnes

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, 105 écoles supplémentaires ont rejoint, en Wallonie, le programme européen "Lait, fruits et légumes à l'école" qui a pour objectif d'encourager et de financer la consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers dans les écoles maternelles et primaires. Au total, 659 établissements participent à cette opération au sud du pays, s'est félicité, lundi, le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus.