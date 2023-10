Le Royaume-Uni interdira le protoxyde d'azote à partir du 8 novembre

Selon le ministère de l'Intérieur britannique, le protoxyde d'azote, ou oxyde nitreux, est la troisième drogue la plus consommée par les jeunes de 16 à 24 ans. De plus en plus d'incidents liés à l'inhalation du gaz sont signalés à la police, comme des "rassemblements intimidants" et des bonbonnes abandonnées dans les rues.

À l'avenir, les utilisateurs devront s'attendre à recevoir une amende d'un montant indéterminé et une peine de travail. Cela figurera aussi dans leur casier judiciaire. Les producteurs et les revendeurs risqueront, eux, une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement.