Le secteur de l'intérim lance une plateforme pour simplifier la recherche d'emploi

Via cette nouvelle plateforme, le candidat saisit ses données personnelles une seule fois et peut ensuite les partager avec différentes entreprises de travail intérimaire. Le chercheur d'emploi reste propriétaire de ses données et décide lui-même avec qui il les partage, détaille la fédération de l'intérim Federgon. Les informations peuvent être modifiées et complétées sans limitation.

"Avec WorkID, nous voulons permettre aux gens d'accéder encore plus rapidement et plus facilement à un emploi", explique Rika Coppens, présidente de la commission Intérim de Federgon et CEO de House of HR. "Opter pour la plateforme WorkID, c'est choisir une plateforme centralisée et neutre, qui bénéficiera à la fois aux candidats et aux entreprises de travail intérimaire."