Le secteur des soins de santé dépose une 'to-do list' au cabinet de Frank Vandenbroucke

Les organisations syndicales du secteur des soins de santé se sont mobilisées mardi dès 11h pour rappeler au gouvernement l'urgence quotidienne à laquelle les confronte le manque de personnel. Les travailleuses et travailleurs du secteur ont déposé une "to-do list" au cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, a informé la secrétaire fédérale du SECTa non marchand Nathalie Lionnet. Pendant ce temps, une délégation rencontre le cabinet du ministre.

"Investir dans nos soins de santé, plus de personnel, plus de reconnaissance", peut-on lire sur la "to-do list" géante tenue par une manifestante en guise de pancarte. À l'heure des dernières négociations gouvernementales pour le budget de 2024, la liste de choses à faire est claire, selon les syndicats: "Le gouvernement fédéral doit refinancer le secteur, de façon à ce que davantage de personnel soit présent sur le terrain. Les travailleurs et travailleuses de ces secteurs méritent également beaucoup plus de reconnaissance, y compris au niveau de leur salaire", a insisté le secrétaire national du syndicat CGLSB Eric Dubois.

Ces conditions de travail "dans l'urgence" avaient poussé le personnel du secteur à manifester en nombre en janvier et juin 2023, et avaient donné lieu à une rencontre entre les délégués et les cabinets des ministres de la Santé (Frank Vandenbroucke) et de l'Emploi (Pierre-Yves Dermagne). "Nous avons été écoutés, mais toujours pas entendus ! Il faut des décisions", a martelé le secrétaire national du non marchand à la CNE Sebastien Robeet, dans un communiqué.