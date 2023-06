Le Setca appelle à constituer un front "progressif"

A un an des élections, le Setca appelle les partis "de gauche et/ou progressistes" à se rassembler pour défendre les droits des travailleurs et des allocataires sociaux, des droits qui aujourd'hui sont "mis à mal, collectivement comme individuellement".

Aucune formation politique précise n'est mentionnée par le Secta dans son appel à former une "gauche unie et forte", mais le message s'adresse aux PS, Vooruit, Groen, Ecolo, PTB et PVDA. Le syndicat attend une action dès maintenant, encourageant les partis à critiquer la droite ensemble, à ne pas se diviser, et à afficher leur unité en retirant les dispositions sur le projet de loi anti-casseurs.