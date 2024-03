Le taux d'emploi augmente, mais 550.000 personnes sont nécessaires pour atteindre les 80%

Le taux d'emploi au sein de la population active (entre 20 et 64 ans) a augmenté l'année dernière pour atteindre 72,1 %, a indiqué mercredi l'office belge de statistique Statbel. Cela correspond donc à une augmentation par rapport aux 71,9 % de 2022. Il s'agit, plus précisément, de 4.879.000 personnes qui travaillaient en 2023. Mais pour atteindre un taux d'emploi de 80% en 2030, quelque 550.000 personnes supplémentaires de la tranche d'âge des 20-64 ans sont nécessaires, estime Statbel.

Plus d'hommes (75,9 %) que de femmes (68,3 %) dans cette même tranche d'âge travaillaient l'année dernière, mais les deux catégories ont connu une augmentation, ressort-il des données de Statbel.

Par ailleurs, des différences entre les différentes régions persistent. En Flandre, 76,8% des 20-64 ans travaillent contre 66,5% à Bruxelles et 65,5% en Wallonie. Pour la première fois depuis les années 1990, le taux d'emploi annuel était plus élevé à Bruxelles qu'en Wallonie, précise Statbel. Les taux d'emploi les plus élevés sont observés en Flandre occidentale et en Flandre orientale où 79% des personnes des 20-64 ans travaillaient.