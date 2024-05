Le train arc-en-ciel de l'Europe à Bruxelles pour une déclaration des droits LGBTQI+

Un train aux couleurs de l'arc-en-ciel a conduit jeudi à Bruxelles, en provenance des Pays-Bas, les participants politiques et de la société civile à un forum pour la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, qui se tient ce vendredi 17 mai.

"La plupart des responsables politiques européens sont conscients que nous devons rester vigilants et veiller à ce que les droits des personnes LGBTQI+ dans nos États membres et au-delà ne soient pas érodés. Mais je suis préoccupée par l'opposition croissante aux droits humains et aux libertés fondamentales, y compris en Europe", a expliqué Mme Leroy.

La déclaration européenne en faveur des droits des personnes LGBTQI+, qui sera signée vendredi soir à son initiative, sera la première du genre. Elle ne devrait pas réunir tous les vingt-sept, mais une vingtaine d'entre eux. Non contraignant, le texte n'en constituera pas moins "un message politique visant à poursuivre le travail vers une véritable Union de l'égalité, au cours du prochain mandat législatif de l'UE".