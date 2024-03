Le train Bruxelles-Berlin d'European Sleeper s'étend jusque Prague

Dix mois après la première liaison de nuit entre les capitales belge et allemande, le trajet s'étend, ajoutant trois nouvelles escales à Dresde, Bad Schandau (toutes deux en Saxe allemande) et Prague.

European Sleeper met en avant l'avantage écologique de son train de nuit, produisant "jusqu'à 28 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que l'avion". Il vante aussi la construction d'un réseau reconnectant les pays européens.

"Le train de nuit inclura une voiture à vélos et s'arrêtera également à Decin et Usti nad Labem. Les cyclistes et les amateurs de randonnée n'auront donc pas besoin d'aller jusque Prague et pourront s'en donner à cœur joie, par exemple lors d'une excursion à vélo sur la piste cyclable de l'Elbe", souligne le directeur de l'office du tourisme tchèque Frantisek Reismüller, cité dans le communiqué.

Le nouveau service sera accessible à partir de 49 euros pour un siège et 79 euros pour une couchette dans un compartiment partagé.