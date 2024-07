L'économiste Philippe Defeyt craint une fonction publique à deux vitesses

Selon le futur gouvernement wallon, ce système génère "une incapacité de valoriser le mérite". Les prochaines embauches prendront donc la forme de contrats à durée indéterminée, promet-il. La mesure mettra progressivement fin aux inégalités au sein des administrations, entre collègues qui font le même travail, approuve Philippe Defeyt. Elle risque cependant aussi d'en finir avec un garde-fou "essentiel de la nomination": "la capacité effective d'exprimer le point de vue de l'administration en la protégeant de 'représailles' politiques", prévient le professeur issu de l'UNamur.

Un autre déséquilibre menace également de se former, cette fois entre les différents secteurs de la fonction publique, poursuit l'économiste. Celui-ci doute en effet que l'approche, qui vise particulièrement l'enseignement et l'administration, "soit étendue, par exemple, à la police", où la nomination intervient "après un an". Il craint donc une fonction publique à deux vitesses, puisqu'elle supposerait qu'un policier ait "plus de droit d'être nommé qu'un enseignant".