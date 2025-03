"Les centres d'asile sont pleins": une campagne pour dissuader les migrants de venir en Belgique diffusée en ligne

La ministre de l'Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a lancé des campagnes visant à dissuader les candidats à l'immigration en Belgique d'entreprendre le voyage afin de réduire l'afflux de demandeurs d'asile, a-t-elle annoncé mercredi sur le plateau de "Play4".

À lire aussi Propos virulents sur l'immigration, incident diplomatique: la virée hallucinante de Conor McGregor chez Donald Trump

L'accord de majorité prévoit que de telles campagnes seront menées. Celles-ci ont commencé, a indiqué Mme Van Bossuyt. Via YouTube et WhatsApp, des informations sur l'immigration et des messages de dissuasion sont diffusés directement aux demandeurs d'asile potentiels. Les canaux servent principalement à corriger les malentendus et les fausses attentes concernant la demande d'asile en Belgique.