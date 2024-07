Les démocrates américains de Belgique remercient Biden, invitent à s'inscrire pour voter

La section belge des démocrates américains de l'étranger (Democrats Abroad Belgium) remercie le président américain Joe Biden après l'annonce de son retrait de la course à la Maison Blanche. L'organise exhorte les ressortissants américains en Belgique à s'enregistrer pour voter à l'élection présidentielle américaine du 9 novembre.

Ils disent attendre avant impatience le discours de Joe Biden en cours de semaine, dans lequel il livrera davantage de détails sur la suite de la campagne de leur parti. "Ente temps, notre focus en tant que démocrates américains de Belgique est les citoyens américains en Belgique soient enregistrés pour voter", poursuit le communiqué. "Nous ne pouvons pas permettre que l'agenda Trump-Vance de déportations de masse, d'interdiction d'avortement, d'abandon des alliés américains, et le reste de leur plan Project 2025, deviennent des politiques américaines", ajoutent-ils.

"Aujourd'hui, un dirigeant qui a dédié toute sa vie adulte au service public a réalisé un sacrifice extraordinaire pour ce pays. Le président Joe Biden a annoncé qu'il ne visait pas une réélection, une décision qui vise à offrir au peuple américain la meilleure chance possible pour battre la menace posée par un retour de Donald Trump", au pouvoir à Washington, commentent les démocrates américains en Belgique, dans un communiqué publié dimanche soir.

Dans une lettre publiée dimanche soir, le président américain Joe Biden a cédé aux pressions relatives à son état de santé et a renoncé à sa candidature pour un second mandat au nom de "l'intérêt de (son) parti et du pays", plongeant la campagne présidentielle américaine dans l'inconnu.

Kamala Harris, première Afro-américaine à avoir accédé à la vice-présidence, s'est déclarée dans la foulée prête à "remporter l'investiture" démocrate en vue de "battre Donald Trump".