Les Engagés proposeront une liste régionale bruxelloise associant jeunesse et diversité

Les Engagés bruxellois ont donné dimanche le coup d'envoi de leur campagne électorale dans la capitale, lors d'un congrès organisé au Claridge à Saint-Josse. À cette occasion, ils ont fait connaître leur liste régionale sur laquelle il ne reste que quelques places non attribuées.

Cette liste sera emmenée par les députés Christophe De Beukelaer et Gladys Kazadi, devant l'échevin jettois Mounir Laarissi et la conseillère communale anderlechtoise Sofia Bennani.

L'entrepreneur Alain Deneef, fondateur et ex-président du groupe de réflexion bruxellois Aula Magna, occupera la cinquième place. Il précédera Emel Köse, conseillère communale à Schaerbeek, Jean-François Thayer, échevin à Woluwe-Saint-Lambert, Stéphanie Lange, conseillère au CEPESS (Centre d'Études Politiques, Économiques et Sociales), Diallo El Hadj Moussa et l'échevine anderlechtoise Fatiha El Ikdimi.