Les entreprises pourront continuer à déduire leurs véhicules thermiques

Portée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), la réforme doit entrer en vigueur à partir de 2025 et orienter le dispositif de déductions vers les investissements à forte valeur ajoutée environnementale.

Le projet de réforme s'appuie sur trois piliers. La déduction de base, valable pour les sociétés unipersonnelles et les PME, sera portée à 10% (au lieu de 8% jusqu'ici). En plus de cela, il propose une déduction séparée pour les investissements environnementaux qui s'élèvera à 40% pour les sociétés unipersonnelles et les PME et à 30% pour les plus grandes entreprises.