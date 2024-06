Les étudiants mettent fin à leur occupation d'un bâtiment de l'université de Liège

Le groupe d'étudiants et de militants qui séjournait dans un bâtiment de l'université de Liège depuis le 10 mai en soutien à la cause palestinienne a mis fin à son occupation, annonce-t-il vendredi dans un communiqué. L'ULiège elle-même a dressé jeudi un bilan de ces six dernières semaines, présentant ses différentes mesures prises à la suite de l'occupation. Elle précisait ne plus voir de justification au campement.