Les festivités du 21 juillet présentées par les ministres de l'Intérieur et de la Défense

La fête nationale belge célèbrera, cette année, le 11e anniversaire du règne du roi Philippe. Les festivités du 21 juillet ont été présentées mardi par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et la présidente de la Chancellerie du Premier ministre Alexander De Croo, Arlin Bagdat.

Le traditionnel défilé militaire et civil aura lieu entre 16h00 et 17h40, sur la place des Palais. Le public pourra y découvrir les différentes composantes de la Défense - dont les nouveaux véhicules militaires Jaguar, Griffon, Falcon et Caesar.

La composante aérienne de l'armée défilera également dans les airs, avec quelque 26 avions, dont six F-16 et un hélicoptère allemand H145.