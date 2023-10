Les salaires d'un demi-million d'employés augmenteront de 1,49% en 2024, prévoit SD Worx

L'inflation est retombée à 0,36% en octobre, son niveau le plus bas depuis janvier 2021, mais l'indice pivot a été dépassé ce mois-ci pour la première fois depuis novembre 2022. "Cela signifie que les allocations sociales et les salaires des travailleurs d'un certain nombre d'entreprises du secteur social, comme les hôpitaux, les gardes d'enfants, les centres de rééducation, les soins à domicile et les entreprises de travail adapté, augmenteront de 2% en novembre", ajoute l'expert. "Les flexi-jobbers seront également impactés par le dépassement de l'indice pivot et donc indexés en novembre."