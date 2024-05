Les travaux sont en cours pour l'échangeur en diamant entre la N4, la N25 et la E411

La Sofico et le SPW Mobilité et Infrastructures ont organisé lundi une visite de chantier à Mont-Saint-Guibert (province du Brabant wallon), où un "échangeur en diamant" est en cours de construction pour distribuer les flux entre la N25, la N4 et l'autoroute E411. Les travaux entrent dans leur deuxième phase avec la réalisation de la double trémie depuis la E411 vers le carrefour dit de la "planche à voile", formé par la N4 et la N25. L'objectif est de terminer ce chantier estimé à 24 millions d'euros hors TVA pour le printemps 2026.

Les travaux ont débuté en septembre dernier et ils visent à réaménager complètement le carrefour pour fluidifier les flux et sécuriser la circulation. L'échangeur autoroutier englobera l'actuel giratoire dit de la "planche à voile" situé sur le territoire de Corbais (Mont-Saint-Guibert). Le rond-point actuel disparaîtra et le carrefour en diamant facilitera la connexion de la N4 aux axes structurants que sont la N25 et la E411. L'aménagement prévoit une double trémie sous les voies de la N4 et un système de feux en surface. Une trémie sera également réalisée en sortie de l'autoroute E411 en venant de Bruxelles, pour connecter directement l'échangeur en diamant.

Dans le cadre de ces travaux qui devraient se terminer au printemps 2026 si le planning est respecté, le pont de l'échangeur surplombant l'autoroute sera également réhabilité avec l'intégration d'une piste cyclable bidirectionnelle, un parking de co-voiturage de 140 places sera aménagé, et les liaisons cyclables entre Mont-Saint-Guibert, la N4 et Corroy-le-Grand seront repensées pour davantage de sécurité.