Les ventes de GAMMA se stabilisent

Intergamma, la société mère des chaînes de bricolage GAMMA et Karwei aux Pays-Bas et GAMMA en Belgique, a pu augmenter son chiffre d'affaires de 4,8% pour atteindre 1,9 milliard d'euros. Aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7%, tandis qu'en Belgique, il est resté stable par rapport à l'année précédente.

La chaîne a vu sa part de marché augmenter légèrement tant en Belgique qu'aux Pays-Bas. Les articles utilisés pour l'isolation et pour d'autres solutions d'économie d'énergie ont été bien vendus, tout comme les rideaux et la peinture. La chaîne indique qu'elle met également de plus en plus l'accent sur les conseils en matière de bricolage.