L'Etat belge leur donne des millions d'euros de dotation : voici la liste des partis les plus riches

Les douze principaux partis belges ont remis un rapport à la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. Ces données permettent de tirer plusieurs enseignements. Dont le fait de dresser la liste des partis les plus riches.

En 2023, le parti le plus fortuné, est flamand : il s'agit de la N-VA. Les nationalistes flamands arrivent sur la première marche du podium avec un peu plus de 25.352.000 euros. Ils sont suivis du Vlaams Belang, puis, vient un parti francophone : le Parti Socialiste. Le PS détient environ 12 millions d'euros, soit treize millions de moins que la N-VA.

Un autre chiffre important est la dotation que l'Etat belge octroie aux partis en fonction de leur succès aux élections. Et ça se compte en millions ! Le trio de tête reprend les mêmes partis, mais dans un ordre différent : la N-VA est le premier parti et reçoit près de 12 millions d'euros de dotations publiques. Le PS, un peu plus de 9.500.000 euros et le Vlaams Belang, 8.800 000.

Pourquoi ces partis ont-ils reçu plus d'argent en 2023? Par ce que leur nombre d'élus a varié. En 2024, les partis qui ont remporté les élections recevront plus de subsides de l'Etat.

Enfin, les partis reçoivent aussi de l'argent de leurs membres. Et là, les partis constituant le podium ne sont plus les mêmes. C'est le PTB - PVDA qui arrive en tête, avec près de 2.500.000 euros. Les membres de ce parti sont les plus généreux envers leur formation politique et sont bien loin devant le PS, qui amasse près de 400.000 euros. Quant au MR, il arrive en 3e position avec 370.000 euros rétribués par ses membres.