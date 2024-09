L'évêque de Bruges évoque également un sentiment de honte au sein de l'Église

S'exprimant devant une basilique de Koekelberg remplie de quelque 3.250 personnes, l'évêque de Bruges a souligné que l'Église était "parfois, et non sans raison, remise à sa place". "Cela fait mal et souvent nous n'avons pas de mots parce que nous nous sentons honteux et impuissants", a-t-il poursuivi. "J'espère sincèrement que le pape François trouvera les mots justes dans les jours à venir pour faire un pas vers la réconciliation et le réconfort."

Mgr Aerts a également évoqué l'évolution de l'Église catholique en Belgique. "Cette basilique impressionnante et monumentale rappelle un passé pas si lointain, lorsque l'Église catholique occupait encore beaucoup d'espace dans notre culture, tant physiquement que socialement. Mais les temps ont changé."