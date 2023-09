L’heure des grands compromis est terminée: à 9 mois des élections, voici les derniers défis du gouvernement De Croo

C’est une rue, c’est surtout une concentration de pouvoir : la rue de la loi avec son numéro 16, le bureau du premier ministre et son numéro 6, le parlement fédéral. Mais à 9 mois des élections, les femmes et les hommes politiques penseront-ils gouvernement ou campagne électorale ?

Toute l'équipe du Premier ministre Alexander De Croo a la date du 9 juin prochain en ligne de mire. Date des élections fédérales, régionales et européennes. A quoi faut-il donc s'attendre pour les prochain mois ? Les ministres seront au travail ou en campagne ? Analyse.

"Pour les fameuses grandes réformes, je ne crois pas qu'il faut avoir encore beaucoup d'attentes. Par contre, il y a quand même un contrôle budgétaire pas sans importance. A moins d'un an des élections, ça ne sera pas un exercice facile à faire", souligne Dave Sinardet, politologue à la Vrije universiteit Brussel (VUB).

"On n'est pas à proprement parler en affaires courantes. C'est un gouvernement de plein exercice, à l'échelle fédérale et bien sûr à l'échelle des entitées fédérées. Néanmoins pour ces deux niveaux, l'essentiel des dossiers est bouclé", explique Pascal Delwit, politologue à l’université libre de Bruxelles (ULB).

Réponse avec deux politologues. A gauche, Pascal Delwit, professeur à l’ULB. À droite, David Sinardet, professeur à la VUB : un francophone et un flamand.

Ajuster le budget 2023 et négocier le budget 2024, voilà les derniers grands défis au fédéral mais pas plus. C’est en tout cas l’avis des politologues même si le premier ministre Alexander de Croo refuse cette analyse. "Je suis sûr que chaque ministre va vouloir encore faire un maximum de choses dans l'année qui vient. Je ne me fais pas de soucis", dit Alexander De Croo.

Pensée positive même si tous rêvent d’urnes et de bulletins de votes. Aujourd’hui, rue de la loi tout est calme, normal… Ses occupants ont pourtant déjà le regard tourné vers 9 juin prochain, jour des votes. L’heure des grands compromis est désormais terminée.