Logements sociaux: 28 millions pour déployer des unités de production d'énergie décarbonée

Le gouvernement wallon a approuvé, vendredi, la mise en oeuvre du programme REPowerEU de déploiement d'unités de production d'énergie décarbonée par installation photovoltaïque et par pompe à chaleur sur le parc de logements d'utilité publique.

En ce qui concerne les travaux de placement, 3.885 logements minimum bénéficieront des installations d'énergie renouvelable. Quelque 3.600 logements seront équipés de panneaux photovoltaïques et 285 seront équipés de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.

Près de 28 millions d'euros sont destinés aux travaux à proprement parler et 971.250 euros à l'accompagnement social.

"Au-delà des moyens financiers octroyés pour la rénovation énergétique par le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, l'objectif est aussi de consacrer une attention particulière et des moyens financiers pour accompagner les locataires dans une perspective de développement durable et de lutte contre la précarité énergétique", a commenté le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon.