LONTZEN : Le groupe Energie passe très près de la majorité absolue

Des discussions devront donc être menées avec les autres listes pour tenter de former une majorité.

Les grands perdants de ces élections communales sont les écologistes qui perdent deux sièges et n'en obtiennent plus qu'un seul. Les socialistes du SPplus conservent leur unique siège. Le groupe Union, qui s'est retrouvé dans l'opposition suite aux élections de 2018 conserve ses sept mandats et reste la seconde force politique de la commune.