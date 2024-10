LOUVAIN: le bourgmestre Ridouani et les socialistes font un score monstre

Les socialistes frôlent la majorité absolue, avec 23 sièges (+9) sur 47. Face à eux, c'est surtout Groen qui encaisse, alors qu'il est actuellement dans la majorité. Les écologistes perdent la moitié de leurs sièges, dégringolant de 10 à 5. Les autres partis se maintiennent plus ou moins, ou perdent un ou deux points de pourcentage: 10 sièges pour la N-VA (19,7%, -2,4%), 7 pour le CD&V, un pour le PTB et un pour le Vlaams Belang. Exception, les libéraux, qui quittent le conseil communal et disparaissent du paysage.