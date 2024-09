L'UCLouvain se dote d'une faculté spécifiquement dédiée aux sciences de l'éducation

Dans cette optique, l'UCLouvain a déjà développé un large consortium incluant quatre hautes écoles (HELHa, Haute école Léonard de Vinci, EPHEC et Hénallux) et l'Université de Namur.

Ce choix stratégique s'inscrit dans la décision, prise en 2019 par la Fédération Wallonie-Bruxelles, de réformer la formation initiale des enseignants, qui est passée de trois à quatre ans, via un cursus en co-diplomation entre Hautes écoles et universités.

"À terme, cette alliance couvrira la formation de près de 50% des futurs enseignants en FWB sur plus de dix sites en Wallonie et à Bruxelles. Elle implique la co-gestion et la coordination académique, pédagogique et administrative de près de 100 nouveaux programmes", selon l'UCLouvain.

La nouvelle faculté offrira l'ensemble complet des programmes de formation pour les jeunes désireux d'embrasser la carrière d'enseignant, mais aussi un master en horaire décalé pour les adultes en reconversion.

La nouvelle faculté, qui sera située sur le campus de Louvain-la-Neuve, a été placée sous la direction d'une doyenne qui vient d'être élue. Il s'agit de Mariane Frenay, spécialiste de la pédagogie et de la psychologie de l'apprentissage.