Marc Tarabella renonce temporairement à sa fonction de bourgmestre d'Anthisnes

Inculpé dans le scandale de corruption présumée au Parlement européen, l'eurodéputé Marc Tarabella a annoncé "postposer sa reprise de fonction au poste de bourgmestre, n'étant pas en mesure de pouvoir pleinement répondre aux impératifs liés à celle-ci".

"Gérer une commune, a fortiori une commune rurale, demande une mobilité et une proximité qui ne me sont pour l'instant pas possibles. Dès que la situation le permettra, je me remettrai au service des Anthisnoises et des Anthisnois", conclut son communiqué.