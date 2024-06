Melissa Depraetere sur un gouvernement fédéral à cinq: "on doit essayer"

La présidente de Vooruit, Melissa Depraetere a jugé jeudi que son parti "doit essayer" de former un gouvernement au fédéral avec la N-VA, le CD&V, Les Engagés et le MR. Elle l'indique dans un entretien au Krant van West-Vlaanderen, alors que l'homme fort des socialistes, Conner Rousseau, laissait entendre la semaine dernière qu'il y avait "peu de chances" qu'ils entrent dans le nouvel exécutif fédéral.

L'ex-président de Vooruit avait alors lâché: "si c'est pour économiser dans les soins de santé, on ne doit même pas nous appeler". Cet élément n'est pourtant pas uniquement défendu par Vooruit. Les Engagés et le CD&V en ont également fait leur cheval de bataille.

Mercredi, Vooruit a annoncé être prêt à négocier pour former un gouvernement flamand avec la N-VA et le CD&V. Les socialistes flamands semblent désormais enclins au même exercice niveau fédéral, avec également MR et Engagés côté francophone. "Est-ce une composition évidente? Non. Les différences entre partis sont assez importantes, en termes de contenu. Mais j'estime que l'on doit quand même essayer", indique Melissa Depraetere.