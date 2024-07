MR et Engagés font à nouveau liste commune à Genappe, mais face à une dissidence

"Une liste qui se présente avant tout comme une équipe unie, forte de l'expérience de la majorité en place, et résolument tournée vers l'avenir", annonce le bourgmestre sortant Gérard Couronné, mardi dans un communiqué.

Les 2e et 3e places seront occupées respectivement par Stéphanie Bury-Hauchart (MR), première échevine notamment de l'Enseignement, de la Petite Enfance et de l'Agriculture, et Benoît Huts (Les Engagés), échevin entre autres de l'Environnement, de la Jeunesse, du Commerce, et du Patrimoine.