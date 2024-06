MR - Open Vld: la famille libérale avait lié son destin

Les libéraux avaient lié leur destin à Bruxelles et au fédéral, ont concédé dimanche tant le président du MR, Georges-Louis Bouchez, que l'ex-Première ministre, Sophie Wilmès. Ni l'un, ni l'autre n'ont toutefois été plus loin sur les conséquences de cette alliance.

Au mois de mars, le MR et l'Open Vld ont annoncé leur projet de former une liste commune pour la Chambre à Bruxelles et leur volonté d'aller ensemble dans des exécutifs aussi bien en Région bruxelloise qu'à l'échelon fédéral.

Si le MR peut espérer une victoire historique du côté francophone, la situation est tout à fait inverse au nord du pays où l'Open Vld est le grand perdant du scrutin.