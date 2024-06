MSF n'a pu faire entrer de matériel médical depuis fin avril à Gaza

Cette situation menace certaines personnes d'infections dans des hôpitaux. Alors même que six camions, remplis de 37 tonnes de matériel, attendent depuis une semaine au point de passage de Kerem Shalom, sans pouvoir entrer dans la bande de Gaza.

La fermeture du point de passage de Rafah et les formalités imposées par Israël sont en cause, explique la responsable médicale de MSF pour les territoires palestiniens. "Sans un approvisionnement significatif" dans les prochains jours, l'organisation devra peut-être "considérablement" diminuer ou suspendre certaines de ses activités, déplore-t-elle.

Et "c'est incompréhensible et inacceptable", a également affirmé la responsable. Elle appelle les autorités à ouvrir davantage de points de passage pour accélérer l'acheminement d'assistance et les parties au conflit à garantir une des conditions "sûres" pour relayer celle-ci dans le territoire palestinien.