Parlement flamand : Thijs Verbeurgt remplace Hannelore Goeman comme chef de groupe Vooruit

Mme Goeman a indiqué mardi concevoir son rôle de députée différemment, maintenant que les socialistes siègent dans la majorité. Elle estime avoir plus d'occasions de peser sur des dossiers concrets, et de faire avancer les choses, comme députée.

Thijs Verbeurgt est député depuis décembre 2022. Il s'est d'emblée placé sous les feux de la rampe avec un certain nombre de dossiers. Ces derniers mois, il a travaillé sur le nouvel accord de coalition flamand avec le président Conner Rousseau et les ministres Melissa Depraetere et Caroline Gennez pour Vooruit.