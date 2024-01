Personnes handicapées: immunisation de toutes les allocations pour le calcul de la GRAPA

Les partenaires sociaux réunis au sein du comité de gestion du Service fédéral des Pensions (SFP) ont rendu un avis unanime pour une exemption complète et pérenne de toutes les allocations pour personnes en situation de handicap dans le calcul de la garantie de revenus pour les personnes âgées (GRAPA), annonce jeudi la ministre des Pensions Karin Lalieux (PS).

A l'heure actuelle, l'allocation de remplacement de revenu (ARR) et de l'allocation d'intégration (AI), toutes deux accordées par le Fédéral aux personnes en situation de handicap, sont déjà immunisées lors du calcul de la GRAPA.

Sur base de l'avis des partenaires sociaux, la ministre Lalieux vient en conséquence de rédiger un arrêté royal pour bétonner l'immunisation de ces revenus complémentaires aux bénéficiaires d'une GRAPA en situation de handicap.

"L'avis unanime du comité de gestion du SFP conforte le bien-fondé de l'arrêté royal que je porte. En immunisant les allocations actuellement octroyées par les entités fédérées et toutes futures allocations, nous protégerons encore davantage les personnes âgées porteuses d'un handicap et bénéficiant d'une GRAPA en leur garantissant un niveau de vie et un pouvoir d'achat dignes", selon Mme Lalieux.

Pour mémoire, 111.002 personnes âgées qui disposent de faibles moyens de subsistance reçoivent aujourd'hui une allocation de garantie de revenu (GRAPA) pour compléter leurs revenus et atteindre ainsi 1.519,01 euros par mois (1.012,67 euros pour les cohabitants).